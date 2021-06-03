Замість Мінська: Польща може стати майданчиком для переговорів по Донбасу

Польща може запропонувати місце, куди з Мінська перенесуть офіційну роботу Тристоронньої контактної групи.
Таку тезу висловив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі. Водночас польська влада про такі наміри поки не заявляла.
Посол додав, що вперше про такий варіант розвитку подій він почув в одному з інтерв’ю Леоніда Кравчука, який серед інших можливих міст назвав Варшаву.
– Якщо буде бажання провести переговори у Варшаві, чи Кракові, ми логістично будемо готові, у нас багато гарних місць для переговорів.
На думку Бартоша Ціхоцькі, попри існуючі складнощі перемовини по Донбасу важливо повертати до офлайн-формату.
Кравчук про Мінськ
Наприкінці травня голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Мінськ більше не може бути майданчиком для переговорів щодо вирішення ситуації на Донбасі, оскільки ситуація у Білорусі залишається нестабільною.
Для пошуку нового місця роботи ТКГ офіційний Київ планує проводити переговори з міжнародною спільнотою та ОБСЄ.
Зокрема, розглядаються країни Балтії і Польща.