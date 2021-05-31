События в Беларуси не повлияют на нормандский формат — Меркель

Несмотря на то, что договоренности, на основе которых ведутся переговоры в нормандском формате, называются Минскими, ситуация в Беларуси не повлияет на процесс обсуждения урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что нужно продолжать работу в этом формате.

— Важно продолжать работу в нормандском формате, хотя прогресс там крайне затруднителен. По моему мнению, нормандский формат не зависит от того, что происходит в Беларуси, — сказала канцлер во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также Ангела Меркель напомнила, что Европа осуждает то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко делает с гражданским обществом и оппозицией. Учитывая это, она добавила, что стоит ждать новых санкций против режима Лукашенко.

Кравчук о Минске

Накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что из-за ситуации в Беларуси Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации на Донбассе.

По его словам, украинская сторона будет проводить переговоры, обращаться к партнерам и ОБСЕ, чтобы найти новое место для проведения встречи.

Такое мнение Леонид Кравчук высказал после того, как 23 мая в Минске принудительно посадили пассажирский самолет Ryanair и задержали белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича.