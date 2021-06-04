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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

Зеленський хоче винести на референдум питання про статус олігархів

володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів в Україні.

Так, глава держави хоче не допустити так званих договорняків олігархів з народними депутатами в країні.

– Питання про статус олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, вже останнім, – зазначив він.

Як зазначив чинний президент, законопроект про олігархів лише створює фундамент для боротьби з ними в Україні.

– Дякую всім критикам закону. Ваші зауваження цінні. Ви багато років працюєте з олігархами, або на них, або під ними, отже, точно розумієте всі недоліки закону, будучи “глибоко в матеріалі”, – заявив Зеленський.

За його словами, відповідний проект закону проголошує, що в країні є олігархи, які впливають на політику, але цього більше не буде.

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Законопроект про олігархів

Напередодні Володимир Зеленський доручив зайнятися підготовкою законопроекту про олігархів РНБО, Офісу президента та Антимонопольному комітету.

Пізніше на прес-конференції він заявив, що новий законопроект не буде “глухим кутом” для олігархів, оскільки передбачатиме часові рамки, коли їм можна буде змінити структуру бізнесу та узгодити свою діяльність з законами.

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