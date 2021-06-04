4 июня состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. В повестке дня было восемь вопросов. Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге коротко прошелся по ним, поскольку некоторые имеют гриф секретно.

Два секретных вопроса

Первый касался безопасности на административной границе с оккупированным Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Данилов объяснил, что речь идет о поручении президента по итогам его поездки в Херсон – усилить обороноспособность в приграничных регионах.

И второй вопрос, по словам секретаря СНБО, – это безотлагательные меры по углублению интеграции Украины в НАТО.

– Вопрос рассматривался тайно, приняты все соответствующие решения, оба единогласно, – сказал Данилов.

Борьба с терроризмом и нацбезопасность

Совбез утвердил отчет Службы безопасности Украины об обзоре общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

Также рассмотрели вопросы усовершенствования работы центров в секторе нацбезопасности и обороны, в частности, что касается работы Кабмина и областных госадминистраций.

Авиастроительная отрасль и состояние водных ресурсов

СНБО принял решение о развитии авиастроительной отрасли в ближайшие пять лет.

На заседание выносился вопрос состояния водных ресурсов в Украине, но никаких решений не принимали и перенесли, потому что президент Владимир Зеленский остался недоволен подготовкой к этой теме главы Госводагентства. По словам Данилова, вопрос требует доработки.

Украинские миротворцы в Конго

Сейчас в Демократической Республике Конго находится украинский миротворческий контингент, и на заседании приняли решение о его небольшом расширении.

В Украине не осталось ни одного вора в законе

Данилов сообщил, что сегодня заслушали отчет министра внутренних дел Арсена Авакова о выполнении санкций в отношении так называемых воров в законе и криминальных авторитетов.

По его словам, в начале года в Украине находилось 34 человека с таким статусом, но сейчас не осталось ни одного.

Что касается криминальных авторитетов – из 111 осталось 42, по которым сейчас идет процедура выдворения из страны.

Секретарь СНБО также доложил о процессе выселения из государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице:

– На сегодняшний день мы получили первый отчет по этому вопросу и можем вам доложить, что первые 20 лиц сейчас находятся в процедуре выселения.

Закон об олигархах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что законопроект президента об олигархах – только часть ряда законодательных актов в этой плоскости. Остальные появиться через две недели.

При этом Зеленский требует, чтобы он был принят безотлагательно.

2 июня президент внес в Верховную Раду законопроект №5599, который предусматривает предотвращение угроз нацбезопасности от чрезмерного воздействия лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни.