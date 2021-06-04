Cамопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку буде боляче, якщо він зважиться запросити бойовиків “ЛНР” до Мінська. Україна має достатньо інструментів, щоб впливати на країни, які не поважають її територіальну цілісність.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи наміри Лукашенка запросити до Мінська так званих слідчих з “ЛНР” для допиту білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

– Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв’язків. Зокрема, й економічних. Не буду розкидатися погрозами, але хочу сказати, що є речі, яких ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України – одна з таких, – зазначив міністр.

Він також підкреслив, що Україна не хоче політичної або економічної війни з Білоруссю, а тому діятиме виважено.

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Кулеба до того ж повідомив, що зараз дипломатичних каналів між Україною і Білоруссю немає, оскільки Київ не визнав Лукашенка президентом.

– У нас є посольство. Є їхнє посольство тут. Втім, це для вирішення гуманітарних питань. Політичного діалогу між Україною і Білоруссю поки немає. Київ не визнав Лукашенка, – заявив глава МЗС.

Лукашенко та “ЛНР”

Раніше Лукашенко заявив про готовність передати “ЛНР” Протасевича, після того як йому прийшов запит від так званої генпрокуратури бойовиків.

Підконтрольні Росії найманці нібито мають намір провести слідчий експеримент і перевірити причетність Протасевича до обстрілу мирного населення на Донбасі.

Джерело: ТСН