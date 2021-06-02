Лукашенко хочет передать Протасевича террористам “ЛНР”

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готов передать террористам “ЛНР” основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Соответствующий запрос пришел от так называемой генпрокуратуры “ЛНР”.

Боевики якобы намерены провести следственный эксперимент и проверить причастность Протасевича к обстрелам мирного населения.

Ранее Протасевич бывал на Донбассе в качестве журналиста, однако российские СМИ распространяют фейковую информацию о его участии в боевых действиях.

Накануне белорусский государственный телеканал ОНТ анонсировал сюжет о допросе Протасевича, на котором белорусский оппозиционер выражает уверенность, что его подставили.

Полная версия сюжета должна выйти в эфир белорусского ТВ уже сегодня.

Арест Романа Протасевича в Минске

23 мая в Минске по требованию Александра Лукашенко принудительно посадили авиалайнер компании Ryanair.

На его борту находился оппозиционер Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

Сразу же после приземления самолета обоих задержали сотрудники белорусского КГБ.

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