Лукашенко хочет передать Протасевича террористам “ЛНР”
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готов передать террористам “ЛНР” основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Соответствующий запрос пришел от так называемой генпрокуратуры “ЛНР”.
Боевики якобы намерены провести следственный эксперимент и проверить причастность Протасевича к обстрелам мирного населения.
Ранее Протасевич бывал на Донбассе в качестве журналиста, однако российские СМИ распространяют фейковую информацию о его участии в боевых действиях.
Накануне белорусский государственный телеканал ОНТ анонсировал сюжет о допросе Протасевича, на котором белорусский оппозиционер выражает уверенность, что его подставили.
Полная версия сюжета должна выйти в эфир белорусского ТВ уже сегодня.
Арест Романа Протасевича в Минске
23 мая в Минске по требованию Александра Лукашенко принудительно посадили авиалайнер компании Ryanair.
На его борту находился оппозиционер Роман Протасевич и его девушка София Сапега.
Сразу же после приземления самолета обоих задержали сотрудники белорусского КГБ.