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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Когда будет результат по делу Шеремета: заявление Венедиктовой

Ірина Венедіктова

Результат по делу журналиста Павла Шеремета будет тогда, когда суд закончит слушания, но это касается только непосредственных исполнителей убийства.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире Право на владу.

— Если мы говорим о непосредственных исполнителях, дело сейчас в суде. Исход дела будет именно тогда, когда суд закончит слушания, а потом будет апелляция, — отметила Венедиктова.

Убийство журналиста Павла Шеремета произошло почти 5 лет назад — он погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Подозрение в умышленном убийстве выдвинули военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

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1 июня Шевченковский райсуд Киева оставил Андрея Антоненко под круглосуточным домашним арестом.

Его защита просила изменить меру пресечения на личное обязательство. Рассмотрение дела отложено до 8 июня.

Фото: УНИАН

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