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Валентина Летяк |

Коли буде результат у справі Шеремета: заява Венедіктової

Ірина Венедіктова

Результат у справі журналіста Павла Шеремета буде тоді, коли суд закінчить слухання, але це стосується лише безпосередніх виконавців вбивства.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі Право на владу.

– Якщо ми говоримо про безпосередніх виконавців, справа нині в суді. Результат справи буде саме тоді, коли суд закінчить слухання, а потім буде апеляція, – наголосила Венедіктова.

Вбивство журналіста Павла Шеремета сталося майже 5 років тому – він загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Підозру в умисному вбивстві висунули військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.

Нині Антоненко та Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов’язки.

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1 червня Шевченківський райсуд Києва залишив Андрія Антоненка під цілодобовим домашнім арештом.

Його захист просив змінити запобіжний захід на особисте зобов’язання. Розгляд справи відкладено до 8 червня.

Фото: УНІАН

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