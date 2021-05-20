Президент Владимир Зеленский считает, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета есть вероятность причастности контрразведки Службы безопасности Украины. Он уточнил, что к убийству могут быть причастны люди из прошлой каденции.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции 20 мая.

По словам президента, ему неизвестно, кто является убийцей Шеремет, а также он не знает, причастны ли обвиняемые на данный момент лица к этому преступлению.

— Имеют ли отношение – сложно сказать. Вероятность причастности во время прошлой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное есть, — заявил Зеленский.

Он также заявил, что при нем ни один журналист не был убит, и он не хочет, чтобы это изменилось.

— Я не хочу, чтобы это изменилось. Но при мне ни один журналист так не ушел из жизни, — сказал президент.

Убийство Шеремета

В июле 2016 года в центре столице подорвали автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

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