Суд оставил Антоненко под домашним арестом

Шевченковский райсуд Киева оставил Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточным домашним арестом.

Приговор объявила судья Оксана Голуб и отметила, что это окончательное решение, которое не подлежит обжалованию.

— Суд постановил: ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения Антоненко оставить без удовлетворения, — сказала Голуб.

Напомним, что защита Андрея Антоненко просила изменить меру пресечения на личное обязательство, а сам музыкант просил суд удовлетворить ходатайство адвокатов и рассказал, что пока находился под стражей, его жена потеряла работу и семье трудно содержать детей.

Рассмотрение дела отложено на 8 июня на 13.00.

Убийство Павла Шеремета

Летом 2016 года в центре Киева осуществили подрыв автомобиля, в котором находился журналист Павел Шеремет, который вследствие этого погиб.

Подозрение в умышленном убийстве Павла Шеремета выдвинули военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.