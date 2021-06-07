Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу развития Чернобыльской зоны во время форума Украина 30. Экология. Глава государства стремится превратить Зону отчуждения в туристическую локацию как для украинцев, так и для иностранных граждан.

— Он (Чернобыль, — Ред.) Должен стать мощным магнитом для туризма, как для Украины, так и для всего мира. А Зона отчуждения должна стать зоной возрождения.

Программа развития Чернобыля продлится три года. Она будет предусматривать развитие территорий, изменения в инфраструктуре, внутреннюю и международную популяризацию.

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Ранее о развитии Чернобыльской зоны как туристической локации сообщал Кирилл Тимошенко — заместитель главы Офиса президента.

Он отметил, что за последние три года Чернобыль начали посещать в 16 раз больше туристов. А недавно в Чернобыле заработала солнечная электростанция.