Президент України Володимир Зеленський анонсував програму розвитку Чорнобильської зони під час форуму Україна 30. Екологія. Глава держави прагне перетворити Зону відчуження на туристичну локацію як для українців, так і для іноземних громадян.

– Він (Чорнобиль, – Ред.) має стати потужним магнітом для туризму, як для України, так і для всього світу. А Зона відчуження має стати зоною відродження.

Програма розвитку Чорнобиля триватиме три роки. Вона передбачатиме розвиток територій, зміни в інфраструктурі, внутрішню та міжнародну промоцію.

Раніше про розвиток Чорнобильської зони як туристичної локації повідомляв Кирило Тимошенко – заступник очільника Офісу президента.

Він наголосив, що за останні три роки Чорнобиль почали відвідувати у 16 разів більше туристів. А нещодавно у Чорнобилі почала працювати сонячна електростанція.