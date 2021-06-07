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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Має стати магнітом для туризму: Зеленський анонсував програму розвитку Чорнобиля

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував програму розвитку Чорнобильської зони під час форуму Україна 30. Екологія. Глава держави прагне перетворити Зону відчуження на туристичну локацію як для українців, так і для іноземних громадян.

– Він (Чорнобиль, – Ред.) має стати потужним магнітом для туризму, як для України, так і для всього світу. А Зона відчуження має стати зоною відродження.

Програма розвитку Чорнобиля триватиме три роки. Вона передбачатиме розвиток територій, зміни в інфраструктурі, внутрішню та міжнародну промоцію.

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Раніше про розвиток Чорнобильської зони як туристичної локації повідомляв Кирило Тимошенко – заступник очільника Офісу президента.

Він наголосив, що за останні три роки Чорнобиль почали відвідувати у 16 разів більше туристів. А нещодавно у Чорнобилі почала працювати сонячна електростанція.

Фото: Офіс президента

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