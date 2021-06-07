Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Україна очікує отримати план щодо членства в НАТО до кінця року – Стефанішина

Ольга Стефанішина

Україна хоче отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО вже в грудні 2021 року. Багато союзників борються за ясність для України щодо членства в НАТО.

Читайте
НАТО не ухвалить рішення про ПДЧ для України на червневому саміті – Стефанішина

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на прес-конференції 7 червня. 

– Ми, звичайно, сподіваємося побачити, що лідери НАТО проінструктують своїх міністрів закордонних справ зробити крок вперед в ясності щодо ПДЧ для України вже в грудні на міністерській зустрічі НАТО, – заявила вона. 

Стефанішина додала, що поки для цього позитивного формулювання немає перспектив. Водночас, за її словами, багато союзників борються за ясність для України щодо членства в НАТО.

– Це тільки початок шляху, яким ми йдемо. І навіть більш важливим є те, що українці і українське керівництво не відступлять у своїй риториці. Нам дійсно потрібні відповіді, і нам дійсно треба бачити саміт, на якому Україна, нарешті, отримає ПДЧ, – зазначила віце-прем’єр. 

ПДЧ для України

Раніше заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що серед членів Альянсу немає згоди про надання Україні ПДЧ.

Також він підкреслив, що підсумкова заява саміту підтвердить перспективу членства в Північноатлантичному альянсі для України та Грузії.

Фото: Ольга Стефанішина

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка