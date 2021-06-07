Україна хоче отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО вже в грудні 2021 року. Багато союзників борються за ясність для України щодо членства в НАТО.

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Про це повідомила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на прес-конференції 7 червня.

– Ми, звичайно, сподіваємося побачити, що лідери НАТО проінструктують своїх міністрів закордонних справ зробити крок вперед в ясності щодо ПДЧ для України вже в грудні на міністерській зустрічі НАТО, – заявила вона.

Стефанішина додала, що поки для цього позитивного формулювання немає перспектив. Водночас, за її словами, багато союзників борються за ясність для України щодо членства в НАТО.

– Це тільки початок шляху, яким ми йдемо. І навіть більш важливим є те, що українці і українське керівництво не відступлять у своїй риториці. Нам дійсно потрібні відповіді, і нам дійсно треба бачити саміт, на якому Україна, нарешті, отримає ПДЧ, – зазначила віце-прем’єр.

ПДЧ для України

Раніше заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що серед членів Альянсу немає згоди про надання Україні ПДЧ.

Також він підкреслив, що підсумкова заява саміту підтвердить перспективу членства в Північноатлантичному альянсі для України та Грузії.

Фото: Ольга Стефанішина