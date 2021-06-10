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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Ракета долетит до Москвы за 7 минут: Путин о вступлении Украины в НАТО

Володимир Путін

Владимир Путин серьезно относится к разговорам о вступлении Украины в НАТО и не считает их пустой болтовней.

Об этом президент РФ заявил в интервью одному из российских телеканалов.

– Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет? — заявил Путин.

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По его словам, Москва не знает, о чем договорились Киев и Запад по вхождению в НАТО, и учитывает это.

9 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет все необходимые инструментами для потенциального присоединения к НАТО.

Однако, по его словам, некоторые страны не выражают достаточную поддержку такому стремлению Киева.

Блинкен также подчеркнул, что США поддерживают членство Украины в Североатлантическом Альянсе.

Фото: Кремль

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