Володимир Путін серйозно ставиться до розмов про вступ України в НАТО і не вважає їх порожньою балаканиною.

Про це президент РФ заявив в інтерв’ю одному з російських телеканалів.

– Уявити собі, що Україна стане членом НАТО. Підльотний час ракети від Харкова або Дніпра до Москви зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні? – заявив Путін.

Читайте Стефанішина назвала ймовірні терміни вступу України до НАТО

За його словами, Москва не знає, про що домовилися Київ і Захід щодо входження в НАТО, і враховує це.

9 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має усі необхідні інструментами для потенційного приєднання до НАТО.

Проте, за його словами, деякі країни не висловлюють достатню підтримку такому прагненню Києва.

Блінкен також наголосив, що США підтримують членство України у Північноатлантичному Альянсі.

Фото: Кремль