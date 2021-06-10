Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, який перебуває у Києві з офіційним візитом, запевнив, що його країна підтримує вступ України до Євросоюзу.

Про це дипломат заявив під час спільного брифінга з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За його словами, Італія пишається тим, що підтримала асоціацію про вільну торгівлю між Україною та ЄС, а також надання ліберального візового режиму.

– Хочу чітко наголосити – Італія визнає європейські прагнення України і буде всебічно підтримувати її на цьому шляху, – додав Ді Майо.

Президент Володимир Зеленський у промові до Дня Європи, який відзначався 14 травня, заявив, що Україна обов’язково стане членом Європейського Союзу.

За його словами, Україна є центром і серцем Європи, а українці є європейцями не тільки за географією, а й за цінностями.

Фото: МЗС України