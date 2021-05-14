Что в Украине не так, как в Европе, а также о перспективах вступления страны в ЕС рассказал эстонский дипломат, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Об этом посол сообщил в эксклюзивном интервью в рамках программы Утро в большом городе на телеканале ICTV.

— С чем в Европе ассоциируют Украину?

— Она большая, у вас лучшие черноземы в мире, вы можете накормить всю Европу и, конечно, к сожалению, это конфликт на Востоке Украины. Иногда коррупция.

— На сколько по 10-балльной шкале можете оценить уровень жизни в Украине?

— Твердая семерка.

— Что в Украине не так, как в Европе?

— Стандарты жизни. Украина потеряла какой-то промежуток времени с момента независимости 30 лет назад, и сейчас вам надо это наверстать.

— Когда Украина может стать членом ЕС?

— Я доживу до этого дня.

— В чем проблема Украины?

— Сейчас Украина меняет свой вектор с восточного на западный. Это могло бы быть немного быстрее.

— Какие реформы считаете наиболее приоритетными?

— Прежде всего необходима судебная реформа. Украинцам нужно дать возможность поверить в то, что, если что-то пойдет не так, они получат правосудие.

— Позиция стран ЕС относительно агрессии России?

— Полное осуждение. Мы считаем, что украинские лидеры сделали определенные шаги. Россия должна сделать шаг навстречу, чего еще не сделала. И Россия — это участник конфликта, а не посредник.

— Какой поддержки ожидать Украине от ЕС в ближайшее время?

— Чем больше Украина реформирует, тем больше ЕС поддерживает Украину.

Маасикас вакцинировался от коронавируса

Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас сделал прививку от Covid-19.

Для иммунизации эстонский дипломат выбрал препарат от AstraZeneca.

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