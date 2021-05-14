Что в Украине не так, как в Европе, а также о перспективах вступления страны в ЕС рассказал эстонский дипломат, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
Об этом посол сообщил в эксклюзивном интервью в рамках программы Утро в большом городе на телеканале ICTV.
— С чем в Европе ассоциируют Украину?
— Она большая, у вас лучшие черноземы в мире, вы можете накормить всю Европу и, конечно, к сожалению, это конфликт на Востоке Украины. Иногда коррупция.
— На сколько по 10-балльной шкале можете оценить уровень жизни в Украине?
— Твердая семерка.
— Что в Украине не так, как в Европе?
— Стандарты жизни. Украина потеряла какой-то промежуток времени с момента независимости 30 лет назад, и сейчас вам надо это наверстать.
— Когда Украина может стать членом ЕС?
— Я доживу до этого дня.
— В чем проблема Украины?
— Сейчас Украина меняет свой вектор с восточного на западный. Это могло бы быть немного быстрее.
— Какие реформы считаете наиболее приоритетными?
— Прежде всего необходима судебная реформа. Украинцам нужно дать возможность поверить в то, что, если что-то пойдет не так, они получат правосудие.
— Позиция стран ЕС относительно агрессии России?
— Полное осуждение. Мы считаем, что украинские лидеры сделали определенные шаги. Россия должна сделать шаг навстречу, чего еще не сделала. И Россия — это участник конфликта, а не посредник.
— Какой поддержки ожидать Украине от ЕС в ближайшее время?
— Чем больше Украина реформирует, тем больше ЕС поддерживает Украину.
Маасикас вакцинировался от коронавируса
Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас сделал прививку от Covid-19.
Для иммунизации эстонский дипломат выбрал препарат от AstraZeneca.
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