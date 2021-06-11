На саммите НАТО обсудят сотрудничество с Украиной — Столтенберг

Страны-участники саммита НАТО, который состоится 14 июня, планируют обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией.

Также на повестке дня будут говорить о противодействии России и Китаю. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Мы обсудим влияние на нашу безопасность подъема Китая и агрессивного поведения России, а также поддержку наших партнеров — Украины и Грузии, — отметил он.

Также генеральный секретарь НАТО добавил, что лидеры стран Альянса планируют объявить об открытии центра новых технологий и подтвердить приверженность увеличению военных расходов для защиты мира.

Предоставление Украине ПДЧ в НАТО

На днях заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у Альянса нет согласия о предоставлении Украине ПДЧ.

Но он успокоил, что итоговое заявление саммита подтвердит перспективу членства в Североатлантическом альянсе для Украины и Грузии. Кроме того, на саммите подтвердят, что политика открытых дверей НАТО является неизменной и актуальной.

Источник: Йенс Столтенберг