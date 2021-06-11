На саміті НАТО обговорять співпрацю з Україною – Столтенберг

Країни-учасники саміту НАТО, який відбудеться 14 червня, планують обговорити співпрацю з Україною та Грузією.

Також на порядку денному говоритимуть про протидію Росії та Китаю. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

– Ми обговоримо вплив на нашу безпеку підйому Китаю та агресивної поведінки Росії, а також підтримку наших партнерів – України та Грузії, – зазначив він.

Також генеральний секретар НАТО додав, що лідери країн Альянсу планують оголосити про відкриття центру нових технологій і підтвердити прихильність збільшенню військових видатків для захисту світу.

Надання Україні ПДЧ в НАТО

Днями заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що в Альянсу немає згоди щодо надання Україні ПДЧ.

Але він заспокоїв, що підсумкова заява саміту підтвердить перспективу членства у Північноатлантичному альянсі для України і Грузії. Крім того, на саміті підтвердять, що політика відкритих дверей НАТО є незмінною і актуальною.

Джерело: Єнс Столтенберг