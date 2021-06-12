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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Пентагон предоставит Украине помощи еще на $150 млн — Зеленский

Володимир Зеленський

Министерство обороны США приняло вторую часть помощи Украине. В частности, Пентагон предусмотрел $150 млн для украинской стороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в 2021 году на $150 млн, — сообщил глава государства.

В то же время Зеленский поблагодарил Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранения жизней наших защитников.

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В частности, деньги выделят в рамках программы Инициатива помощи по безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative).

Средства можно потратить на подготовку военнослужащих ВСУ, консультативные услуги, оборудование как тактическое, так и для оказания медицинской помощи бойцам и тому подобное.

В начале марта 2021 года администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине пакет военной помощи в размере $125 млн.

Тогда же пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что Вашингтон планирует продолжать оказывать Киеву, в том числе, и летальную оружие. Необходимость этого заключается в усилении агрессии со стороны РФ.

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