Пентагон надасть Україні допомоги ще на $150 млн – Зеленський

Міністерство оборони США ухвалило другу частину безпекової допомоги Україні. Зокрема, Пентагон передбачив $150 млн для української сторони.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
– Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у 2021 році на $150 млн, – повідомив глава держави.
Водночас Зеленський подякував Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших захисників.
Важливі новини від наших ???????? партнерів. @DeptofDefense затвердив другу частину безпекової допомоги ???????? у 2021 році на $150 млн. Вдячний @WhiteHouse за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії ???????? та збереження життів наших вояків.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2021
На початку березня 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні пакет військової допомоги у розмірі $125 млн.
Тоді ж прес-секретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон планує продовжувати надавати Києву, зокрема, й летальну зброю. Необхідність цього полягає у посиленні агресії з боку РФ.