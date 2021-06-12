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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

Пентагон надасть Україні допомоги ще на $150 млн – Зеленський

Володимир Зеленський

Міністерство оборони США ухвалило другу частину безпекової допомоги Україні. Зокрема, Пентагон передбачив $150 млн для української сторони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у 2021 році на $150 млн, – повідомив глава держави.

Водночас Зеленський подякував Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших захисників.

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На початку березня 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні пакет військової допомоги у розмірі $125 млн.

Тоді ж прес-секретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон планує продовжувати надавати Києву, зокрема, й летальну зброю. Необхідність цього полягає у посиленні агресії з боку РФ.

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