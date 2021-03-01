США виділяє Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $125 млн

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $125 млн.

Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

— Сьогодні міністерство оборони США оголошує про новий пакет обсягом $125 млн за лінією ініціативи з надання Україні допомоги у сфері безпеки. Це включає зусилля з підготовки, оснащення та інструктажу, щоб допомогти силам України зберегти територіальну цілісність країни, забезпечити охорону її кордонів, а також поліпшити оперативну сумісність з НАТО, – сказав Кірбі.

Кірбі додав, що Вашингтон також планує продовжувати надавати Києву зокрема й летальну зброю. Необхідність цього полягає у збільшенні агресії з боку Росії.

— Нинішні дії (США, – Ред.) підкріплюють прихильність США щодо надання оборонних летальних озброєнь, щоб допомогти Україні ефективніше оборонятися від російської агресії, – підсумував Кірбі.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a briefing at the Pentagon. https://t.co/4UCiDDgbgS — Department of Defense (@DeptofDefense) March 1, 2021

Він також пообіцяв, що деталі, щодо нового пакету військової допомоги для Україні, оприлюднять пізніше.

Блінкен про окупацію Криму

27 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму зверненні з нагоди роковин вторгнення Росії до Криму заявив, що США непохитно підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії.

Він зазначив, що Крим – це Україна і російські дії у Криму являють собою нахабне заперечення міжнародного порядку.