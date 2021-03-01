PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Марія Степанюк |

США виділяє Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $125 млн

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $125 млн.

Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

— Сьогодні міністерство оборони США оголошує про новий пакет обсягом $125 млн за лінією ініціативи з надання Україні допомоги у сфері безпеки. Це включає зусилля з підготовки, оснащення та інструктажу, щоб допомогти силам України зберегти територіальну цілісність країни, забезпечити охорону її кордонів, а також поліпшити оперативну сумісність з НАТО, – сказав Кірбі.

Кірбі додав, що Вашингтон також планує продовжувати надавати Києву зокрема й летальну зброю. Необхідність цього полягає у збільшенні агресії з боку Росії.

— Нинішні дії (США, – Ред.) підкріплюють прихильність США щодо надання оборонних летальних озброєнь, щоб допомогти Україні ефективніше оборонятися від російської агресії, – підсумував Кірбі.

Він також пообіцяв, що деталі, щодо нового пакету військової допомоги для Україні, оприлюднять пізніше.

Читайте
США не визнають анексію Криму і з Україною протистоятимуть агресії РФ - Байден

Блінкен про окупацію Криму

27 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму зверненні з нагоди роковин вторгнення Росії до Криму заявив, що США непохитно підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії.

Він зазначив, що Крим – це Україна і російські дії у Криму являють собою нахабне заперечення міжнародного порядку.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка