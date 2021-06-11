Украина и США в июле могут подписать соглашения по безопасности — ОП

Во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон Украина и США могут подписать ряд соглашений, в том числе и те, которые касаются безопасности.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, который занимается вопросами внешней политики.

— 10 июня состоялось учредительное заседание рабочей группы для надлежащей подготовки визита президента Украины в США. Мы обсудили ряд соглашений, которые есть в повестке дня и должны быть подписаны во время этого визита. И часть из них касается и блока по безопасности, — отметил он.

Содержание соглашений, которые могут подписать лидеры, Андрей Сибига пока не разглашал. Ожидается лишь, что визит Владимира Зеленского в Белый дом будет результативным.

Встреча Байдена и Зеленского

7 июня президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он заверил, что будет твердо отстаивать суверенитет Украины.

Кроме того, во время разговора Байден пригласил Зеленского посетить США этим летом.

Источник: Европейская правда