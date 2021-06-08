7 июня во время телефонного разговора президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Белый дом.

Встреча Зеленского и его американского коллеги намечена на июль, но точных дат пока не называют.

Однако уже сам ее факт свидетельствует о том, что в США не собираются пренебрегать украинским вопросом.

Факты ICTV рассказывают, чего ожидать от переговоров Зеленского и Байдена и какое “домашнее задание” нужно выполнить Украине.

США-Украина-НАТО

Во время телефонного разговора лидеры Украины и США обсудили ряд вопросов безопасности. В частности, по Плану действий относительно членства Украины в НАТО. Скорее всего, и во время встречи с Байденом Зеленский не обойдет его.

Однако речь пойдет не об общей поддержке усилий Украины, а о конкретных датах и ​​шагах, как со стороны нашего государства, так и со стороны НАТО.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что этот вопрос особенно важен, ведь у США есть значительное влияние на Альянс.

– Я думаю, нужно договариваться о том, что должен быть график дальнейшего движения Украины для получения ПДЧ, не просто обещания. Нужно знать, когда именно, при каких условиях, знать график выполнения этих условий с обеих сторон. Стоит договариваться с США и, безусловно, в рамках НАТО. США оказывают значительное влияние на Альянс, хотя и не абсолютное, – объясняет Фесенко.

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко настроен менее оптимистично. По его мнению, Украина немало сделала на пути в НАТО, но не стоит ожидать, что после визита Зеленского в Белый дом Украина сразу же получит ПДЧ.

Главное – продолжать работать в этом направлении.

– Мне кажется, что нашей ошибкой было то, что в течение последних нескольких месяцев мы задали слишком высокие ожидания. Мы хотели, чтобы нам за несколько месяцев предоставили ПДЧ и едва ли не членство в НАТО. Но дорога к нему непростая, по ней нужно идти, и я думаю, что мы достигнем результата… Только за последние годы сотрудничество Украины с НАТО существенно расширялось, и это продолжается. Скоро начнется очередной раунд военных учений в Черном море, на юге Украины. Корабли НАТО присутствуют в Черном море, идет обмен развединформацией. Есть очень много положительных сторон сотрудничества с Альянсом, – объясняет Мусиенко.

Но это не единственный вопрос безопасности, который окажется на повестке дня глав Украины и США, считает Фесенко. Вполне вероятно, что в условиях сосредоточения российских войск на границе с Украиной и военных учений Запад-2021 мы получим новые гарантии безопасности от Соединенных Штатов.

Конечно, не стоит ожидать, что американцы будут за нас воевать, однако усиление союзного статуса может сыграть значительную роль в будущем.

Возможно, в предоставлении оружия Украине, но на этот раз по позициям, которые интересуют нас. Не исключено, что эту тему также поднимет Зеленский, прямо озвучив необходимое для ВСУ вооружение и обсудив условия его предоставления.

Руководитель Центра военно-правовых исследований считает, что обсудить могут не только предоставление летального оружия Украине, но и производство вооружения на американско-украинских предприятиях.

Компенсация за российскую трубу

Не может Украина обойти и тему российского геополитического проекта Северный поток-2, прокладка первой нитки которого уже завершена. Наше государство и впредь будет прилагать усилия для того, чтобы противостоять его реализации и запуску в эксплуатацию, однако у американцев другой взгляд на обстоятельства.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен даже заявил, что достройку российской трубы можно считать завершенной. Однако это не означает, что потери Украины из-за нее должны остаться без внимания международного сообщества.

– Мы активно сотрудничаем (с Германией, – Ред.) с целью выяснить, что можно и, я считаю, необходимо сделать, чтобы гарантировать, что плату за транзит, который Украина может потерять в будущем в результате запуска этого газопровода, возместили, – сказал Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным отношениям в Палате представителей.

Возможно, нам действительно придется переводить диалог по Северному потоку-2 в другую плоскость. Если не удастся склонить наших американских партнеров к новым санкциям, то нужно получить как можно большую компенсацию.

– Речь идет о компенсации потерь в широком смысле. Или продолжение транзита через Украину, и в таком случае США и ЕС должны давить на Россию для заключения нового договора. Или компенсация украинских потерь не разовая, а долгосрочная. Возможно, в виде экономических проектов, в которых задействована наша труба, – говорит председатель правления Пента.

Украина и в дальнейшем будет вести борьбу против запуска российского газопровода в эксплуатацию, но для США важно налаживать отношения на международной арене.

Потому в этом вопросе лидеры Украины и США могут не найти общей позиции.

Борьба с пандемией

Еще один важный аспект, которому сегодня уделяют мало внимания в международных отношениях – борьба с пандемией. Да, Соединенные Штаты предоставят Украине 900 тыс. доз вакцины против Covid-19, однако сотрудничество не должно ограничиваться только этим.

Сейчас в нашем государстве первой дозой вакцинировано всего 1,2 млн граждан. Поэтому необходимо наращивать темпы вакцинации и одновременно искать пути к получению препаратов.

Мусиенко считает, что сейчас это должно быть одним из основных вопросов в переговорах Зеленского и Байдена.

– Думаю, что вопрос вакцин должен быть одним из приоритетных (на переговорах – Ред.). Именно увеличение объемов, возможно – 2-3 млн доз. То есть больше доз через программу COVAX, чтобы ускорить вакцинацию украинцев, – говорит эксперт.

В общем, нам не нужно забывать, что до преодоления пандемии еще далеко, поэтому стоит использовать каждый рычаг для ускорения вакцинации.

“Домашнее задание” Украины

Конечно, Зеленский не может приехать на встречу с главой Соединенных Штатов с “пустыми руками”. Если мы хотим выполнения наших просьб, то должны продемонстрировать, что не пренебрегаем запросами со стороны американцев.

Речь идет о ряде вопросов, на которые давно обращают внимание наши западные партнеры. В частности, показать, что процесс реформ в нашем государстве не остановился.

– Есть ряд принципиальных вещей, на которых США продолжают настаивать. Первое – завершение судебной реформы. Второе – это борьба с коррупцией и преступностью. Соединенные Штаты говорят, что должны быть не только декларации, но и приговоры в определенных производствах. Третье – это сотрудничество с МВФ и обеспечение нашего постоянного сотрудничества с кредиторами. И четвертое – продолжение реформирования безопасности и оборонной сферы, в частности Службы безопасности, – считает Мусиенко.

Однако до встречи остается не так уж много времени, а пятая сессия Верховной Рады IX созыва подходит к концу. И если парламент собирается доказывать приверженность Украины к сближению с Западом, то нужно быстро определять приоритеты в работе.

Судебная реформа – достаточно объемный вопрос, который нельзя принимать на скорую руку, даже учитывая тот факт, что он уже не раз перезрел. Фесенко считает, что здесь лучше будет представить содержательный документ, а к встрече руководителей США и Украины подготовиться иначе.

У нас есть ряд других законодательных инициатив, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и будут служить позитивным сигналом для Соединенных Штатов.

– Например, принятие во втором чтении закона о СБУ. Символический шаг, но США и Большая семерка его поддерживают. Дискуссия вокруг него продолжается, но его можно принять достаточно быстро, – считает политолог.

Но даже если в Украине и не примут соответствующие законопроекты, встреча все равно состоится. Вряд ли сегодня что-то может помешать двум лидерам стран, кроме определенных чрезвычайных событий.

Обычно Соединенные Штаты придерживаются планов по всем встречам, которые они назначают.