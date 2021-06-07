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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Байден пригласил Зеленского посетить США этим летом

Зеленський Байден

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заверил в разговоре, что твердо будет отстаивать суверенитет Украины, а также заявил, что пригласит Владимира Зеленского в Белый дом этим летом.

— Он (Джо Байден, — Ред.) заявил президенту Зеленскому, что ждет возможности принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом после того, как он вернется из Европы (после 16 июня), — сказал Салливан на брифинге.

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В то же время Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за приглашение и заявил, что ждет встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.

— Спасибо Джо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества, — написал он в Twitter.

Встреча Байдена и Путина

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоится в Женеве 16 июня. Среди ряда вопросов, которые планируют обсудить президенты США и России, будет и агрессия РФ против Украины.

Поэтому на днях советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что Украина точно получит информацию по дипломатическим каналам о разговоре президентов.

Источник: Белый дом

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