Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заверил в разговоре, что твердо будет отстаивать суверенитет Украины, а также заявил, что пригласит Владимира Зеленского в Белый дом этим летом.

National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer.

Biden said he would “stand up firmly for Ukraine’s sovereignty,” Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC

— CBS News (@CBSNews) June 7, 2021