Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заверил в разговоре, что твердо будет отстаивать суверенитет Украины, а также заявил, что пригласит Владимира Зеленского в Белый дом этим летом.

— Он (Джо Байден, — Ред.) заявил президенту Зеленскому, что ждет возможности принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом после того, как он вернется из Европы (после 16 июня), — сказал Салливан на брифинге.

National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer. Biden said he would “stand up firmly for Ukraine’s sovereignty,” Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC — CBS News (@CBSNews) June 7, 2021

В то же время Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за приглашение и заявил, что ждет встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.

— Спасибо Джо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества, — написал он в Twitter.

Дякую @POTUS @JoeBiden за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім @WhiteHouse у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та #США — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021

Встреча Байдена и Путина

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоится в Женеве 16 июня. Среди ряда вопросов, которые планируют обсудить президенты США и России, будет и агрессия РФ против Украины.

Поэтому на днях советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что Украина точно получит информацию по дипломатическим каналам о разговоре президентов.

Источник: Белый дом