Россия отвела от украинской границы всего 12 тыс. военных из 100 тыс., об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Die Welt.

Министр отметил, что хотя РФ заявила об отводе войск в конце апреля, о реальном отводе речь не идет.

По мнению Кулебы, заявление об отводе войск было сделано Россией в связи с резкой реакцией Запада.

— Все видят, что происходит, и видят, что Россия является стороной конфликта. И когда немецкие или французские политики не решаются вслух об этом говорить, это мотивирует Россию действовать еще агрессивнее. Нужно озвучивать очевидные вещи, чтобы Россия уважала эту позицию и вела себя соответствующим образом, — рассказал политик.

Наращивание войск у границ

Волонтерский проект по информированию о российской агрессии InformNapalm сообщил, что Россия наращивает военную мощь не только рядом с Украиной, но и в опасной близости к странам НАТО.

Новые военные формирования расположены в 36 км от границы Литвы и в 26 км от границы Польши.