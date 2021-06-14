Предстоящий саммит Джо Байдена и Владимира Путина, как ожидается, приведет к прорыву в отношениях США и России, а также будет иметь потенциальные последствия для Украины, пишет The Washington Post.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в заявлении для американского издания категорично отметил, что не может быть “никаких сделок по Украине без Украины – это наш абсолютно твердый принцип”.

В тоже время украинский дипломат высказал надежду, что Байден даст понять Путину, что его агрессия против Украины имеет свою цену.

– Мы надеемся, что президент Байден будет использовать все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидера свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу и ему пора спокойно покинуть Украину, – добавил Кулеба.

Встреча Байден-Путин

Одна из тем саммита президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, который состоится 16 июня в Женеве, — агрессия против Украины и аннексия Крыма.

Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил президента Украины в безусловной поддержке Киева.