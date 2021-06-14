Росія відвела від українського кордону лише 12 тис. військових зі 100 тис., про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

Міністр зазначив, що хоча РФ заявила про відведення військ наприкінці квітня, про реальне відведення не йдеться.

На думку Кулеби, заява про відведення військ була зроблена Росією у зв’язку із різкою реакцією Заходу.

– Усі бачать, що насправді відбувається, та бачать, що Росія є стороною конфлікту. І коли німецькі чи французькі політики не наважуються вголос про це говорити, це мотивує Росію діяти ще агресивніше. Потрібно озвучувати очевидні речі, аби Росія поважала цю позицію та поводила себе відповідним чином, – розповів політик.

Нарощення військ біля кордонів

Волонтерський проект з інформування про російську агресію InformNapalm повідомив, що Росія нарощує військову міць не лише поблизу України, а й у небезпечній близькості до країн НАТО.

Нові військові формування розташовані за 36 км від кордону Литви та за 26 км від кордону Польщі.