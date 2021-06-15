Пленарное заседание Верховной Рады 15 июня традиционно начнется в 10.00.

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Два законопроекта (5153 и 5156) по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан депутаты рассмотрят во втором чтении.

Еще два проекта закона 5154 и 5154-1, связанные с налоговой амнистией, проработают в первом чтении.

Кроме того, народные избранники обсудят вопросы независимости Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, расширения полномочий частных исполнителей, деятельности Государственного бюро расследований и статуса Государственного ощадного банка Украины.

Также на повестке дня – внесение изменения в госбюджет на 2021 год для увеличения расходов для местных и апелляционных судов.

Налоговая амнистия в Украине

15 июня в Верховной Раде могут окончательно принять законопроект об амнистии капиталов, то есть одноразового декларирования доходов физических лиц по их легализации. Об этом на согласительном совете сообщил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

По его словам, налоговая амнистия должна заработать с 1 сентября. После этого будет имплементация реформы.

Подробнее о намерениях депутатов ввести налоговую амнистию в Украине читайте в материале Фактов ICTV.