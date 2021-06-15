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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 15 червня

Верховна Рада

Пленарне засідання Верховної Ради 15 червня традиційно розпочнеться о 10.00.

Трансляцію можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Два законопроекти (5153 та 5156) щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян депутати розглянуть у другому читанні.

Ще два проекти закону 5154 та 5154-1, пов’язані з податковою амністією, опрацюють у першому читанні.

Крім того, народні обранці обговорять питання незалежності Нацради України з питань телебачення і радіомовлення, розширення повноважень приватних виконавців, діяльності Державного бюро розслідувань та статусу Державного ощадного банку України.

Читайте
Детінізація доходів та зміни до бюджету: порядок денний Ради 15 червня

Також на порядку денному – внесення зміни до держбюджету на 2021 рік для збільшення видатків для місцевих та апеляційних судів.

Податкова амністія в Україні

15 червня у Верховній Раді можуть остаточно ухвалити законопроект щодо амністії капіталів, тобто одноразового декларування доходів фізичних осіб задля їхньої легалізації. Про це на погоджувальній раді повідомив глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

За його словами, податкова амністія має запрацювати із 1 вересня. Після цього буде імплементація реформи.

Детальніше про наміри депутатів запровадити податкову амністію в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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