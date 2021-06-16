Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Нам нужно больше в борьбе с коррупцией

Украина является страной-претендентом на членство в НАТО, но для вступления в Альянс необходимы большие успехи в борьбе с коррупцией.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
– У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать с ними больше, чтобы обеспечить их полную реализацию, – отметил он.
По его словам, чтобы согласовать план действий по членству, необходим консенсус среди 30 союзников.
В то же время Столтенберг дал понять, что это не было основной темой саммита НАТО.
14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО, на котором подтвердили обещание принять Украину в Альянс.
В то же время президент Владимир Зеленский обратил внимание на отсутствие конкретных временных границ следующих шагов в сближении Украины с НАТО, на которые ожидали.
Глава государства продолжит детальное обсуждение евроатлантических стремлений Украины на встрече с президентом США Джо Байденом
Источник: Defense News