Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Нам нужно больше в борьбе с коррупцией

Украина является страной-претендентом на членство в НАТО, но для вступления в Альянс необходимы большие успехи в борьбе с коррупцией.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

– У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать с ними больше, чтобы обеспечить их полную реализацию, – отметил он.

По его словам, чтобы согласовать план действий по членству, необходим консенсус среди 30 союзников.

В то же время Столтенберг дал понять, что это не было основной темой саммита НАТО.

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО, на котором подтвердили обещание принять Украину в Альянс.

В то же время президент Владимир Зеленский обратил внимание на отсутствие конкретных временных границ следующих шагов в сближении Украины с НАТО, на которые ожидали.

Глава государства продолжит детальное обсуждение евроатлантических стремлений Украины на встрече с президентом США Джо Байденом

Источник: Defense News