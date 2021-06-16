Столтенберг про вступ України в НАТО: Нам треба більше у боротьбі з корупцією

Україна є країною-претендентом на членство в НАТО, але для вступу до Альянсу необхідні більші успіхи у боротьбі з корупцією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– У нас є різні програми щодо дотримання зобов’язань, які значною мірою присвячені боротьбі з корупцією в рамках реформ, які Україна вже почала, але нам потрібно більше. Нам потрібно зробити з ними більше, щоб забезпечити їх повну реалізацію, – зазначив він.

За його словами, щоб узгодити план дій щодо членства, необхідний консенсус серед 30 союзників.

Водночас Столтенберг дав зрозуміти, що це не було основною темою саміту НАТО.

14 червня у Брюсселі відбувся саміт НАТО, на якому підтвердили обіцянку прийняти Україну в Альянс.

Водночас президент Володимир Зеленський звернув увагу на відсутність конкретних часових меж наступних кроків у зближенні України з НАТО, на які очікували.

Глава держави продовжить детальне обговорення євроатлантичних прагнень України на зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Джерело: Defense News