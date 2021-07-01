Народные депутаты на внеочередном заседании парламента 1 июля приняли за основу и в целом закон О коренных народах Украины (№5506), который определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный. За проголосовали 325 парламентариев.

Согласно закону, в Украине определяются три коренных народа — это крымские татары, караимы и крымчаки.

У них нет своего государства, поэтому их нельзя отнести к национальным меньшинствам.

А принятие документа необходимо именно для предоставления гарантий, возможностей и ресурсов для их развития.

— Это очень важно в преддверии 30-летия Независимости Украины, потому что этим вопросом до сих пор никто не занимался. И также важно для саммита Крымская платформа, который состоится перед 24 августа, — объяснил сегодня в кулуарах Верховной Рады председатель фракции Слуга народа Александр Корниенко.

В законе также определен сам термин коренной народ, потому что до сих пор его значение не раскрыто. Более того, в Украине отсутствует специальный закон, который бы определял правовой статус коренного народа и устанавливал бы четкие гарантии реализации последним права на самоопределение.

— Коренной народ Украины – автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, самоосознание себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины, — поясняется в документе.

Законом гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов, а также предусматривается определение правового статуса представительских органов таких народов, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный законопроект №5506 О коренных народах Украины 18 мая — в День борьбы за права крымскотатарского народа.

По его словам, принятие документа предусмотрено Стратегией деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.