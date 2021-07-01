Народні депутати на позачерговому засіданні парламенту 1 липня прийняли за основу та ухвалили в цілому закон Про корінні народи України (№5506), визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. За проголосували 325 парламентарів.

Згідно з законом, в Україні визначаються три корінні народи – це кримські татари, караїми та кримчаки.

У них немає своєї держави, тому їх не можна віднести до національних меншин.

А ухвалення документа необхідне саме для надання гарантій, можливостей та ресурсів для їх розвитку.

– Це дуже важливо напередодні 30-річчя Незалежності України, бо цим питанням досі ніхто не займався. І також важливо для саміту Кримська платформа, який відбудеться перед 24 серпня, – пояснив сьогодні у кулуарах Верховної Ради голова фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

У законі також визначено сам термін корінний народ, бо досі його значення не розкрито. Ба більше, в Україні відсутній спеціальний закон, який би визначав правовий статус корінного народу та встановлював би чіткі гарантії реалізації останнім права на самовизначення.

– Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови та культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України, – пояснюється в документі.

Законом гарантуються культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів, а також передбачається визначення правового статусу представницьких органів таких народів, їх ресурсного забезпечення, а також питання міжнародного представництва.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту невідкладний законопроект №5506 Про корінні народи України 18 травня – у День боротьби за права кримськотатарського народу.

За його словами, ухвалення документа передбачено Стратегією деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.