Невыдуманная легенда: за основу учений Sea Breeze 2021 взяли аннексию Крыма

30 июня в Николаеве стартовала воздушная фаза международных военных учений Sea Breeze 2021.

Легенду учений в этом году не придумывали, а взяли за основу события 2014 года во время захвата Крыма российскими оккупантами.

Для отработки различных боевых ситуаций в небо подняли 30 единиц авиации. Боевые самолеты демонстрировали полеты на минимально возможной высоте.

Украинские военнослужащие вместе с зарубежными коллегами осуществляли медицинскую эвакуацию раненых.

Воздушная фаза в Николаеве продлится до 4 июля. 6 июля военные переедут на отработку морского и водолазного компонента в Одессу.

Начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2021 в акватории Черного моря 28 июня.

Это самые масштабные учения за последние более 20 лет. В них принимают участие 5 тыс. военных из 30 стран как членов НАТО, так и партнеров Альянса.

Для участия в маневрах в Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Ross.

Также примут участие 32 боевых корабля, в том числе два катера береговой охраны Грузии класса Island, и 40 самолетов.

30 июня к учениям впервые присоединились вертолеты королевских воздушных сил Великобритании Eurofighter Typhoon.

Фото: УНИАН

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