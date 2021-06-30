Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина
Тетяна Забожко |

Невыдуманная легенда: за основу учений Sea Breeze 2021 взяли аннексию Крыма

30 июня в Николаеве стартовала воздушная фаза международных военных учений Sea Breeze 2021.

Легенду учений в этом году не придумывали, а взяли за основу события 2014 года во время захвата Крыма российскими оккупантами.

Для отработки различных боевых ситуаций в небо подняли 30 единиц авиации. Боевые самолеты демонстрировали полеты на минимально возможной высоте.

Украинские военнослужащие вместе с зарубежными коллегами осуществляли медицинскую эвакуацию раненых.

Воздушная фаза в Николаеве продлится до 4 июля. 6 июля военные переедут на отработку морского и водолазного компонента в Одессу.

Начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2021 в акватории Черного моря 28 июня.

Это самые масштабные учения за последние более 20 лет. В них принимают участие 5 тыс. военных из 30 стран как членов НАТО, так и партнеров Альянса.

Для участия в маневрах в Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Ross.

Также примут участие 32 боевых корабля, в том числе два катера береговой охраны Грузии класса Island, и 40 самолетов.

30 июня к учениям впервые присоединились вертолеты королевских воздушных сил Великобритании Eurofighter Typhoon.

Фото: УНИАН

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

СБУ направила в суд дело о госизмене Синяковского и Комелова
СБУ направила в суд дело о госизмене Синяковского и Комелова
Без провокаций и угроз: Пентагон о учениях Sea Breeze 2021 в Черном море
Без провокаций и угроз: Пентагон о учениях Sea Breeze 2021 в Черном море
Более 20 самолетов НАТО проводят учения в небе над странами Балтии
Более 20 самолетов НАТО проводят учения в небе над странами Балтии
РФ спровоцировала опасную ситуацию вблизи нидерландского фрегата в Черном море
РФ спровоцировала опасную ситуацию вблизи нидерландского фрегата в Черном море
Пожары и риск для здоровья: Канаду и США накрыла аномальная жара
Пожары и риск для здоровья: Канаду и США накрыла аномальная жара
РФ проверила работу ПВО в оккупированном Крыму на фоне учений Sea Breeze 2021
РФ проверила работу ПВО в оккупированном Крыму на фоне учений Sea Breeze 2021
Украинских фанов могут не пустить на матч Украина-Швеция — причина
Украинских фанов могут не пустить на матч Украина-Швеция — причина
Рекордная жара в Канаде и США: в Калифорнии горят леса
Рекордная жара в Канаде и США: в Калифорнии горят леса
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка