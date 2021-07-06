Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны не будет включать в список олигархов людей, которые добровольно будут готовы отказаться от своих активов.

— Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству, — высказал свое мнение Данилов в интервью Forbes.

По его словам, многие крупные бизнесмены не хотят оказаться в списке олигархов, с которым сможет ознакомиться любой человек из любого уголка мира.

Он утверждает, что кое-кто уже начал “добровольно отказываться от скважин”.

Если закон об олигархах примут, то лица будут попадать в соответствующий список по решению СНБО, который сегодня является совещательным органом и не имеет соответствующих полномочий.

Проект закона содержит грубые нарушения, в частности наделяет президента и СНБО не предусмотренными Конституцией Украины полномочиями, свидетельствует заключение Главного научно-экспертного управления Аппарата ВР. Спикер парламента Дмитрий Разумков отмечал, что проект закона нуждается в доработке.

Читайте Какие перспективы у закона об олигархах и могут ли его принять

Член Ассоциации юристов Украины Александр Ягодка заявил Фактам ICTV, что принятие законопроекта создает предпосылки к фактическому сосредоточению власти в руках президента.

— Вопрос, на который надо обратить внимание, — это возможные новые полномочия, не предусмотренные Конституцией Украины. Решение об отнесении лица к олигархам будет принимать СНБО (орган, который формирует глава государства). То есть решения будут утверждаться указами президента, поэтому фактически именно глава государства будет решать, кого относить к олигархам, а кого — нет. Таким образом в погоне за властью это позволит избавляться нежелательных политических оппонентов и продвигать выгодных власти кандидатов, — объясняет Ягодка.

Первое чтение закона об олигархах

На заседании Верховной Рады 1 июля народные депутаты рассматривали закон №5599 О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (об олигархах).

Его поддержали 275 нардепов из трех парламентских фракций — Слуги народа, Возрождения и часть депутатов из За будущее. Благодаря этому он прошел первое чтение в парламенте.

Но на заседании не рассматривались альтернативные законодательные инициативы, как того требует регламент. Их только заслушали и сняли с рассмотрения.

Члены Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС считают, что принятие законопроекта в действующей редакции создаст проблемы с соблюдением принципа правовой определенности. Поэтому они рекомендуют доработать документ.

Факты ICTV также писали о том, что предусматривает принятие законопроекта об олигархах и какие юридические риски он несет.

Фото: СНБО