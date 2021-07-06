РНБО може не внести до списку олігархів жодної людини

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Рада національної безпеки та оборони не вноситиме до списку олігархів людей, які добровільно будуть готові відмовитися від своїх активів.

– Можливо, після ухвалення закону про деолігархізацію ми не внесемо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів і повернуть частину державі, – зауважив Данілов в інтерв’ю Forbes.

На його думку, чимало великих бізнесменів не хочуть опинитися у списку олігархів, з яким зможе ознайомитися будь-яка людина з усього світу.

Він переконує, що дехто вже почав “добровільно відмовлятися від свердловин”.

Якщо закон про олігархів ухвалять, то особи потраплятимуть до відповідного списку рішенням РНБО, яка на сьогодні є дорадчим органом і не має відповідних повноважень.

Проект закону містить грубі порушення, зокрема наділяє президента та РНБО не передбаченими Конституцією України повноваженнями, свідчить висновок Головного науково-експертного управління Апарату ВР. Спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував на тому, що проект закону потребує доопрацювання.

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Член Асоціації правників України Олександр Ягодка заявив Фактам ICTV, що ухвалення законопроекту створює передумови до фактичного зосередження влади в руках президента.

– Питання, на яке треба звернути увагу, – це ймовірні нові повноваження президента, що не передбачені Конституцією України. Рішення про віднесення особи до олігархів ухвалюватиме РНБО (орган, який формує глава держави). Відповідно, рішення затверджуватимуться указами президента, тому фактично саме глава держави вирішуватиме, кого відносити до олігархів, а кого – ні. Таким чином у гонитві за владою це дасть змогу позбуватися небажаних політичних опонентів та просувати вигідних владі кандидатів, – пояснює Ягодка.

Перше читання закону про олігархів

На засіданні Верховної Ради 1 липня народні депутати розглядали закон №5599 Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (про олігархів).

Його підтримали 275 нардепів із трьох парламентських фракцій – Слуги народу, Відродження і частково депутати із За майбутнє. Завдяки цьому він пройшов перше читання у парламенті.

Та на засіданні не розглядали альтернативні законодавчі ініціативи, як того вимагає регламент. Їх лише заслухали і зняли з розгляду.

Члени Комітету з питань інтеграції України до ЄС вважають, що ухвалення законопроекту у чинній редакції створить проблеми із дотриманням принципу правової визначеності. Тому вони рекомендують доопрацювати документ.

Факти ICTV також писали про те, що передбачає ухвалення законопроекту про олігархів та які юридичні ризики він несе.

Фото: РНБО