Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию о евроинтеграции

На саммите 19 июля президенты Украины, Грузии и Молдовы – Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили и Майя Санду – подписали Декларацию Батумского саммита.

Она означается сотрудничество глав государств Ассоциированного трио на пути к европейской интеграции и подтверждение обязательств сотрудничества для мирного, демократического и процветающего европейского будущего.

На пресс-конференции Зеленский отметил, что сегодня они впервые встречаются в таком формате:

– Я уверен, он станет важным шагом на пути к европейской интеграции Украины, Грузии, Молдовы. Для этого берет начало наша инициатива – Ассоциированное трио, в рамках которого мы объединяем усилия. То, что эта цель является достижимой, придает уверенности, – отметил глава государства.

В самой Батумской декларации отмечается, что “европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор”.

Во время Батумской международной конференции в Грузии президент Владимир Зеленский в который раз заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом является ориентиром для Украины.

По его словам, российская оккупация украинских территорий направлены на то, чтобы препятствовать Украине на пути к интеграции с ЕС, поэтому важно двигаться навстречу Евросоюзу.