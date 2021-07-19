Україна, Молдова та Грузія підписали Батумську декларацію щодо євроінтеграції

На саміті 19 липня президенти України, Грузії та Молдови – Володимир Зеленський, Саломе Зурабішвілі і Мая Санду – підписали Декларацію Батумського саміту.

Вона означає співробітництво глав держав Асоційованого тріо на шляху до європейської інтеграції та підтвердження зобов’язань співпраці для мирного, демократичного і процвітаючого європейського майбутнього.

На прес-конференції Зеленський зазначив, що сьогодні вони вперше зустрічаються в такому форматі:

– Я впевнений, що він стане важливим кроком на шляху до європейської інтеграції України, Грузії, Молдови. Для цього бере початок наша ініціатива – Асоційоване тріо, в рамках якого ми об’єднуємо зусилля. Те, що ця мета є досяжною, додає впевненості, – зазначив глава держави.

У самій Батумській декларації наголошується, що “європейська інтеграція не має альтернативи для наших країн, і жодна третя сторона не зможе вплинути на цей суверенний вибір”.

Під час Батумської міжнародної конференції у Грузії президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Угода про асоціацію з Євросоюзом є орієнтиром для України.

За його словами, російська окупація українських територій спрямовані на те, щоб перешкоджати Україні на шляху до інтеграції з ЄС, тому важливо рухатися назустріч Євросоюзу.