Транзит газа через Украину является сдерживающим фактором для РФ — Зеленский

Транзит российского газа через Украину является сдерживающим фактором агрессии РФ. Запуск российского газопровода Северный поток-2 может угрожать безопасности страны, о чем свидетельствует концентрация российских войск у границ Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля.

По его словам, Северный поток-2 является большой угрозой, которая скрывается под маской экономического проекта.

— Важный вопрос, о котором мы будем сегодня говорить — это безопасность. Для меня это приоритет. Это Донбасс, Крым и Северный поток-2. Мы считаем, что это большая угроза, которая умело скрывается под маской экономического проекта. Сегодня украинский маршрут транспортировки газа в Европу является действительно весомым, сдерживающим фактором. Запуск Северного потока-2 несет потенциальную угрозу безопасности в регионе, — сказал глава государства.

Он добавил, что доказательством этому служит концентрация российских войск у границ Украины.

— Лишним свидетельством этого является концентрация российских войск на нашей государственной границе. Эта концентрация остается высокой… Отвод войск России было достаточно условным. Фактически, таким, который не случился вообще. Поэтому я считаю, что мы должны все рассматривать (вопрос Северного потока-2, — Ред.), с Германией, с Францией, с другими участниками нормандского формата, поскольку это неотъемлемые вопросы безопасности в Украине, — считает Зеленский.

Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского заявил, что глава государства будет пытаться остановить строительство газопровода Северный поток-2 во время переговоров с Меркель.

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