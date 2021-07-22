США та Німеччина досягли угоди щодо газопроводу Північний потік-2. Найімовірніше, він буде запущений в експлуатацію. Україна натомість отримає інвестиції в енергетичну сферу та гарантії від США й Німеччини про “контроль” дій Росії. Водночас Київ ризикує втратити доходи від транзиту газу і зіткнутися з новою хвилею російської агресії.

Що пишуть світові ЗМІ про угоду Вашингтона та Берліна – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Північний потік-2 може дати Росії занадто багато влади (Euronews)

Існують давні побоювання, що Північний потік-2 може дати Росії занадто багато влади над європейськими поставками газу або дозволити відключити газ її опонентам.

Але трубопровід майже завершено, і упродовж всього процесу він мав тверду підтримку канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Американські політики всіх мастей також вишикувалися в чергу, щоб критикувати цей крок. Зокрема, республіканець Майкл МакКол в Комітеті Палати представників з іноземних справ заявив, що не сумнівається, що Росія ще використає трубопровід як зброю проти України та трансатлантичної енергетичної безпеки, як тільки він почне функціонувати.

– Обіцянки інвестувати в майбутні українські енергетичні проекти та неоднозначні загрози наслідків не змінять цю реальність, – сказав він.

Росія використовує енергетичний сектор для тиску на Україну (CNBC)

Плутанина навколо майже добудованого проекту Північний потік-2 випливає з історії Москви, яка використовує енергетичний сектор для отримання важелів впливу на російських сусідів, а саме на Україну.

Байден скасував санкції проти ПП-2, прагнучи поліпшити відносини з Німеччиною (WSJ)

Адміністрація президента США Байдена фактично відмовилася від давньої опозиції Вашингтона щодо Північного потоку-2. Німеччина в рамках угоди погодиться надавати Україні допомогу в проектах, пов’язаних з енергетикою.

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Американські чиновники за двох попередніх президентських адміністрацій виступали проти Північного потоку-2, побоюючись, що це посилить економічне та політичне становище Москви по всій Європі. Трубопровід дав би змогу Кремлю посилити європейську залежність від свого природного газу, а потім використовувати його для шантажу союзників США.

Президент Байден, прагнучи до тісніших зв’язків з Європою і, зокрема, з Берліном, скасував санкції США щодо зареєстрованої у Швейцарії російської трубопровідної фірми Nord Stream 2 AG і її генерального директора в травні.

Звістка про угоду викликала реакцію українських чиновників, які розглядають трубопровід як важіль впливу на Росію у семирічному конфлікті двох країн… Минулого тижня президент Росії Володимир Путін написав статтю, в якій кинув виклик суверенітету України (маються на увазі територіальні претензії, – Ред.). Запуск трубопроводу може дозволити армії Росії активізуватися на українській території.

Київ побоюється повномасштабного військового вторгнення Росії (BBC)

Північний потік-2 загрожує безпеці України. Країна бореться з підтримуваними Росією сепаратистами на сході з 2014 року. Росія також окупувала півострів Крим у 2014 році.

Київ побоюється повномасштабного російського вторгнення, щойно Північний потік-2 почне функціонувати в повному обсязі.

Україна також втратить $3 млрд на рік у вигляді зборів за транзит газу.

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Польща каже, що проект вартістю $10 млрд загрожує безпеці Центральної та Східної Європи.

Росія заперечує це та описує проект як комерційно вигідний для всіх учасників.

США почали удавати, що ПП-2 є економічним проектом (Rzeczpospolita)

США почали удавати, що Північний потік – 2, який надовго зв’язав Росію та Німеччину, є економічним проектом.

На другому плані – думка американського Конгресу, який виступає проти труби на дні Балтійського моря, незалежно від політичного забарвлення. Американські конгресмени, вводячи санкції щодо компаній і осіб, причетних до Північного потоку-2, правильно розуміли значущість цього проекту. Це геополітичний інструмент Кремля.

Це дасть змогу заробляти на Німеччині мільярди, необхідні для здійснення імперських цілей, шантажуючи слабших. Газопровід загрожує безпеці України та східному фланзі НАТО, послаблює енергетичну безпеку Євросоюзу. До недавнього часу аналогічної думки дотримувалася американська дипломатія.

У німецьких компаній буде дешевша сировина, щоб вони могли заробляти ще більше та усувати конкуренцію.

Визнання США Німеччини найважливішою державою Євросоюзу не обіцяє нічого хорошого Заходу. І це перед обличчям антизахідних загроз.

Німеччина ставить на стіл мало грошей (Euractiv)

Порівняно з річними доходами в розмірі €2 млрд, які Україна отримує за транзит газу, Німеччина ставить на стіл доволі мало грошей: початкове пожертвування у розмірі $175 млн у ще не створений Зелений фонд, а також призначення спеціального посланника, щоб допомогти Україні поетапно відмовитися від вугілля з фінансуванням у розмірі $70 млн.

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Зелений фонд має заявлену мету – підтримати енергетичний перехід України, енергоефективність та енергетичну безпеку. Німеччина і США зобов’язуються залучити інвестиції в розмірі $1 млрд, зокрема з приватного сектора.

США, зі свого боку, не пропонують фінансову допомогу Україні, але зобов’язуються підтримувати Зелений фонд технічною допомогою і політичною підтримкою.

Німеччина також веде переговори з Україною про інвестиції у водневу інфраструктуру. Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер заявив у травні, що Німеччина готова до міжнародних інвестицій у проекти щодо водню на €2 млрд.

Ще однією перевагою для України є перспектива повної інтеграції в європейську електромережу, найбільшу у світі. На цей час в мережу інтегровані тільки малі частини України, але угода передбачає, що Німеччина надасть технічну допомогу для цього в координації з ЄС та Агентством США з міжнародного розвитку.

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Джерело: Euronews, CNBC, WSJ, BBC, Rzeczpospolita, Euractiv