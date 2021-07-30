Зеленский прибыл в Донецкую область на заседание СНБО

30 июля началась рабочая поездка президента Владимира Зеленского в Донецкую область. Сегодня там состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны под его председательством.

Глава государства уже встретился с военнослужащими, которые участвуют в Операции объединенных сил.

Выступая перед военными, Зеленский представил нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, командующего операции Объединенных сил Александра Павлюка и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу.

На выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны 30 июля рассмотрят вопрос снижения тарифов на электроэнергию для населения, поскольку есть граждане, которым тяжело платить за электроэнергию даже по действующему тарифу — 1,68 грн за киловатт.

В целом планируется рассмотрение восьми вопросов. Среди них — проблемы энергетического сектора, медицины и качества воды.