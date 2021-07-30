Найгарячіша точка ООС: Зеленський привітав Авдіївку з сьомою річницею визволення

Президент України Володимир Зеленський подякував військовослужбовцям за проявлений патріотизм та мужність під час звільнення Авдіївки.

Про це голова держави заявив під час робочого візиту до Донецької області, повідомляє прес-служба ОПУ.

– 7 років тому місто Авдіївка було звільнено від окупантів силами 2-го батальйону тактичної групи 93-ої окремої механізованій гвардійської бригади та добровольцями Правого сектора. Авдіївка була десятим містом Донецької області після Слов’янська, Краматорська та інших важливих населених пунктів, які було звільнено нашими воїнами, – заявив Зеленський.

За його словами, під час операції ЗСУ практично не зазнали втрат, проте вони все ж були.

Зеленський наголосив, що Авдіївка довгий час була однією з найгарячіших точок на Донбасі та досі залишається на передовій боротьби проти агресії Російської Федерації.

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Голова держави додав, що в Авдіївській промзоні продовжують лунати вибухи, незважаючи на домовленості про перемир’я.

Він додав, що це місто вибрало лінію свободи та розвиток української держави, яка ніколи не забуде тих, хто оплатив цей вибір своїм життям, захищаючи територіальну цілісність країни.

– Я радий, що після 7 років війни в цьому місті, нарешті, з’явився відповідний знак пам’яті військовослужбовцям ЗСУ та членам добровольчих формувань, які загинули, захищаючи місто. Так і мало бути в кожному місті та селі нашої незалежної України, – підкреслив Зеленський.

Президент додав, що звільнення Авдіївки дозволило місту повноцінно розвиватися. Зокрема, працює найбільший в Європі Коксохімічний завод, а також проводиться реконструкція дитячих садків, шкіл та іншої інфраструктури.