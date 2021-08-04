Министр инфраструктуры Александр Кубраков может стать временным руководителем правления АО Укрзализныця. Его хотят назначить на эту должность до избрания главы компании в порядке, который предусматривает устав УЗ.

30 июля Совет нацбезопасности и обороны Украины принял соответствующее решение. Кабмину поручили временно возложить обязанности председателя общества на Кубракова.

Также во время заседания приняли ряд решений по урегулированию проблемных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Укрзализныци.

Что известно о Кубракове

20 мая 2021 года Александр Кубраков стал новым министром инфраструктуры. До этой должности он был главой Укравтодора.

В августе 2019 года стал народным депутатом Украины от партии Слуга народа.

С 2011 до 2015 года был советником городского головы Киева.

Но до назначения Кубракова правительство должно созвать общее собрание акционеров Укрзализныци (единственным владельцем которой является государство). На нем надо решить следующие вопросы:

перевод железнодорожных тарифов на грузовые перевозки к экономически обоснованному уровню;

обеспечение УЗ бесперебойным снабжением электроэнергией и урегулирование процедуры ее закупки;

разработка и внедрение масштабных программ восстановления инфраструктуры, ремонта и закупки нового подвижного состава;

увеличение транзитных и контейнерных перевозок и тому подобное.

30 июля во время заседания СНБО инициировали введение временного руководства на Укрзализныце. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что причина заключается в критическом состоянии предприятия, которое представляет угрозу нацбезопасности.

В частности речь идет об аварийном состоянии инфраструктуры и подвижного состава, проблемах тарифного регулирования и критическом финансовом состоянии компании.