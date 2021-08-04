РНБО доручила уряду призначити головою Укрзалізниці міністра Кубракова

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков може стати тимчасовим керівником правління АТ Укрзалізниця. Його хочуть призначити на цю посаду до обрання голови компанії у порядку, який передбачає статут УЗ.

30 липня Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила відповідне рішення. Кабміну доручили тимчасово покласти обов’язки голови товариства на Кубракова.

Також під час засідання ухвалили низку рішень щодо врегулювання проблемних питань фінансово-господарської діяльності Укрзалізниці.

Що відомо про Кубракова

20 травня 2021 року Олександр Кубраков став новим міністром інфраструктури. До цієї посади він був очільником Укравтодору.

У серпні 2019 року став народним депутатом України від партії Слуга народу.

Із 2011 до 2015 року був радником міського голови Києва.

Але до призначення Кубракова уряд має скликати загальні збори акціонерів Укрзалізниці (єдиним власником якої є держава). На них мають вирішити такі питання:

приведення залізничних тарифів на вантажні перевезення до економічно обґрунтованого рівня;

забезпечення УЗ безперебійним постачанням електроенергії та врегулювання процедури її закупівлі;

розроблення та запровадження масштабних програм відновлення інфраструктури, ремонту та закупівлі нового рухомого складу;

збільшення транзитних та контейнерних перевезень тощо.

30 липня під час засідання РНБО ініціювали введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці. Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що причина полягає у критичному стані підприємства, який становить загрозу нацбезпеці.

Зокрема, йдеться про аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії.