В понедельник, 23 августа, по итогам саммита Крымской платформы страны-участницы подписали открытую декларацию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что принятая на саммите декларация открыта для подписания других государств. Они смогут присоединиться к декларации и после Крымской платформы.

В тексте декларации осуждается:

нарушения и ограничения прав человека в Крыму;

милитаризация Крыма;

препятствование правам и свободам судоходства;

изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.

С полным текстом декларации можете ознакомиться здесь.

Крымская платформа

23 августа в Киеве состоялся саммит Крымской платформы — инициативы Украины, направленной ​​на разработку координационного механизма для возвращения аннексированного Россией Крыма и защиты прав человека.

На важное мероприятие собралось более 40 стран мира и организаций. Среди них — представители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии, Румынии, Грузии, Хорватии, Швеции и президент Европейского Совета Шарль Мишель.