У понеділок, 23 серпня, за підсумками саміту Кримської платформи країни-учасниці підписали відкриту декларацію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що ухвалена на саміті декларація відкрита для підписання інших держав. Вони зможуть приєднатися до декларації й після Кримської платформи.

У тексті декларації засуджується:

порушення та обмеження прав людини в Криму;

мілітаризація Криму;

перешкоджання правам та свободам судноплавства;

зміна демографічної структури півострова шляхом переселення громадян РФ в Криму.

З повним текстом декларації можете ознайомитися тут.

Кримська платформа

23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи – ініціативи України, яка спрямована на розроблення координаційного механізму для повернення анексованого Росією Криму та захисту прав людини.

На важливий захід зібралося понад 40 країн світу та організацій. Серед них – представники Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Словенії, Фінляндії, Румунії, Грузії, Хорватії, Швеції та президент Європейської Ради Шарль Мішель.