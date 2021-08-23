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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Країни-учасниці Кримської платформи підписали відкриту декларацію

декларация крим

У понеділок, 23 серпня, за підсумками саміту Кримської платформи країни-учасниці підписали відкриту декларацію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що ухвалена на саміті декларація відкрита для підписання інших держав. Вони зможуть приєднатися до декларації й після Кримської платформи.

У тексті декларації засуджується:

  • порушення та обмеження прав людини в Криму;
  • мілітаризація Криму;
  • перешкоджання правам та свободам судноплавства;
  • зміна демографічної структури півострова шляхом переселення громадян РФ в Криму.

З повним текстом декларації можете ознайомитися тут.

Кримська платформа

23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи – ініціативи України, яка спрямована на розроблення координаційного механізму для повернення анексованого Росією Криму та захисту прав людини.

На важливий захід зібралося понад 40 країн світу та організацій. Серед них – представники Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Словенії, Фінляндії, Румунії, Грузії, Хорватії, Швеції та президент Європейської Ради Шарль Мішель.

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