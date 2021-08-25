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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Около 90 украинцев еще находятся в Афганистане — МИД

николенко

В Афганистане все еще находятся около 90 граждан Украины. 23 августа рейсом из столицы страны Кабула эвакуировали 41 украинца и 57 афганцев.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— 23 августа Украина эвакуировала из Афганистана 98 человек: 41 украинца и 57 афганцев. Это был уже третий эвакуационный рейс нашего государства после обострения ситуации в Афганистане. На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины, — заявил он.

Николенко отметил, что МИД и посольство Украины в Таджикистане и другие причастные ведомства сейчас прорабатывают вопрос эвакуации украинцев из Афганистана.

— Приоритет — эвакуация украинских граждан и членов их семей в безопасных условиях, но не исключаем и эвакуацию иностранцев по гуманитарным соображениям, если для этого будут возможности, — сообщил Николенко.

Напомним, ранее в Офисе президента сообщили, что эвакуация украинцев из Афганистана еще продолжится — операцию возобновят в ближайшие дни. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что людей забрали фактически из зоны боевых действий.

По его словам, Украина не оставит ни одного своего гражданина в беде.

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Фото: Олег Николенко 

Источник: Интерфакс-Украина

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