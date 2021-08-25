В Афганістані все ще знаходяться близько 90 громадян України. 23 серпня рейсом зі столиці країни Кабула евакуювали 41 українця і 57 афганців.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– 23 серпня Україна евакуювала з Афганістану 98 осіб: 41 українця та 57 афганців. Це був уже третій евакуаційний рейс нашої держави після загострення ситуації в Афганістані. На території Афганістану продовжують залишатися близько 90 громадян України, – заявив він.

Ніколенко зазначив, що МЗС і посольство України в Таджикистані та інші причетні відомства зараз опрацьовують питання евакуації українців з Афганістану.

– Пріоритет – евакуація українських громадян і членів їх сімей в безпечних умовах, але не виключаємо й евакуацію іноземців з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості, – повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомили, що евакуація українців з Афганістану ще продовжиться – операцію відновлять найближчими днями. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що людей забрали фактично із зони бойових дій.

За його словами, Україна не залишить жодного свого громадянина в біді.

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Фото: Олег Ніколенко