Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Близько 90 українців ще перебувають в Афганістані – МЗС

николенко

В Афганістані все ще знаходяться близько 90 громадян України. 23 серпня рейсом зі столиці країни Кабула евакуювали 41 українця і 57 афганців. 

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. 

– 23 серпня Україна евакуювала з Афганістану 98 осіб: 41 українця та 57 афганців. Це був уже третій евакуаційний рейс нашої держави після загострення ситуації в Афганістані. На території Афганістану продовжують залишатися близько 90 громадян України, – заявив він.

Ніколенко зазначив, що МЗС і посольство України в Таджикистані та інші причетні відомства зараз опрацьовують питання евакуації українців з Афганістану.

– Пріоритет – евакуація українських громадян і членів їх сімей в безпечних умовах, але не виключаємо й евакуацію іноземців з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості, – повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомили, що евакуація українців з Афганістану ще продовжиться – операцію відновлять найближчими днями. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що людей забрали фактично із зони бойових дій.

За його словами, Україна не залишить жодного свого громадянина в біді.

Читайте
У МЗС спростували інформацію про захоплений український літак в Афганістані

Фото: Олег Ніколенко 

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка