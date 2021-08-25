В России полыхает: Кулеба о реакции Москвы на Крымскую платформу

Пропагандистские СМИ Российской Федерации устроили истерику из-за саммита Крымская платформа, в котором участвовали десятки иностранных делегаций.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам главы внешнеполитического ведомства, издания 50 стран мира опубликовали свыше 300 публикаций по этой теме, которые, в основном, были положительными.

— Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там полыхает, – отметил Кулеба.

Он перечислил заголовки ведущих изданий мира, таких как Blick, Jiji Press, RFI, Estado De Minas и Frognews. В них говорилось о том, что Украина настаивает на своем праве на аннексированный Россией Крым.

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, даже в Бразилии пишут, что лидеры 50 стран мира собрались на саммите, чтобы прекратить оккупацию полуострова.

Как отметил Кулеба, болгарское издание Frognews считает, что России рано или поздно придется вернуть Крым и взять на себя ответственность за содеянное.

Напомним, участие в первом саммите Крымской платформы приняли 46 иностранных делегаций.

По данным министерства иностранных дел Украины, иностранные СМИ активно освещали это событие.

В свою очередь, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что участники саммита посягают на территориальную целостность РФ.